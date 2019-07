Tatal din familia celor doi romani morti in Grecia va fi externat azi

Ziare.

Ministrul a precizat ca vor fi eliberate certificate de deces pentru a putea fi repatriate corpurile mamei si copilului."Au fost mai multe solicitari, vreo 20 de apeluri care erau interesati sa vada familia. Familia a fost informata si tine legatura cu consulul nostru acolo. Cea mai importanta veste este ca, in cursul zilei de astazi (vineri-n.red.), tatal va fi externat din spital.In prezent, consulatul tine legatura cu familia din Romania pentru indeplinirea diferitelor formalitati, respectiv certificatul de deces cu compania de asigurare la care aveau asigurare familia respectiva. Pentru moment nu avem alte informatii in legatura cu romani care ar fi putut sa aiba probleme in acest moment", a spus Melescanu, la RomaniaTV, citat de Mediafax Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei.Pana acum, 7 persoane si-au pierdut viata, iar cel putin 100 au fost ranite, conform celui mai nou bilant.