Tsipras pierde alegerile, dupa ce el a convocat anticipate. Kyriakos Mitsotakis e noul premier al Greciei - UPDATE

Conform acestui sondaj, Noua Democratie a obtinut circa 40% din voturi, iar Syriza circa 28,5%. Pe locul trei vine formatiunea de centru-stanga Miscarea Schimbarii (KINAL), cu 6-8%, urmata de comunistii din partidul KKE, cu 5-7%. Mai multe alte partide mai mici se afla sub pragul de 3%, inclusiv formatiunea de extrema-dreapta Zorii Aurii.Partidul lui Kyriakos Mitsotakis (fiul fostului premier Konstantinos Mitsotakis) se pare ca poate forma fara probleme singur o majoritate in legislativ, ceea ce ii permite alcatuirea unui guvern de dreapta care nu ar avea nevoie de aliante cu alte formatiuni.Un reprezentant al partidului Syriza, Panos Skourletis, a recunoscut insa deja infrangerea formatiunii sale. "Avem o victorie clara pentru Noua Democratie. Sa vedem cum o vor folosi", a spus acesta la postul national de televiziune.Ulterior, si Tsipras si-a sunat opozantul pentru a-l felicita. Cei doi au convenit in aceasta convorbire ca transferul de putere sa se faca luni, imediat dupa ce Mitsotakis va depune juramantul in fata presedintelui Prokopis Pavlopoulos in cadrul unei ceremonii programate pentru oral locala 10:00 (13:00 GMT).Kyriakos Mitsotakis este descendentul unei familii celebre de politicieni greci. Tatal sau, Konstantinos Mitsotakis, a fost prim-ministru intre anii 1990 si 1993, iar sora sa, Dora Bakoyannis, a fost ministru de Externe si primar al Atenei. Noul primar al capitalei elene, Costas Bakoyannis, ales luna trecuta, este nepotul sau.Pierderea scrutinului de catre partidului lui Tsipras era una asteptata, actualul premier fiind acuzat ca si-a "tradat" electoratul prin acceptarea masurilor de austeritate impuse de institutiile europene si de creditorii internationali, desi cand a ajuns la putere in 2015 el a promis ca va pune capat austeritatii.Tsipras a convocat atunci si un referendum, la care electoratul a respins la indemnurile sale conditiile impuse de creditorii internationali pentru salvarea economiei Greciei, conditii pe care insa dupa referendum el le-a aplicat in mare parte.