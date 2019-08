MAE anunta cati turisti romani au fost transportati de pe insula greceasca Samothrakis. Programul curselor de joi

Nava Zephiros, pentru pasageri cu plecare estimata la ora 11:00;

Nava Andrus Jet pentru pasageri si autoturisme si nava Anax pentru autoturisme vor continua sa circule si joi, orele de plecare urmand a fi comunicate pe parcursul zilei.

Autoritatile romane, in permanenta legatura cu cele elene

Ziare.

com

Ministerul roman de Externe a anuntat ca 100 de romani au fost deja transferati, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.Navele de transport isi vor continua programul de functionare, conform urmatorului grafic estimativ comunicat de autoritatile locale: In cursul zilei de 14 august 2019 (miercuri - n.red.) au fost efectuate sase curse de transfer dinspre insula Samothraki , dintre care doua exclusiv pentru autoturisme. Consulul General al Romaniei la Salonic aflat in portul Alexandroupoli din data de 14 august a asistat pe parcursul noptii la desfasurarea demersurilor de evacuare a cetatenilor romani dinspre insula Samothraki, fiind singurul diplomat strain prezent in port.Conform datelor estimative comunicate de diplomatul roman, precizam ca un numar de 25 autovehicule si aproximativ 100 cetateni romani au fost transferati, pana la acest moment, pe partea continentala a Republicii Elene, familiile cu copii si persoanele cu dizabilitati avand prioritate la imbarcare", anunta MAE.Insa romanii de acolo au sustinut ca a fost haos in timpul acestor curse. Biletele s-au epuizat repede, fiind foarte putine locuri, iar grecii ar fi avut prioritate. In plus, unii romani si-au trimis masinile pe continent, dar ei au ramas in continuare pe insula, potrivit StirileProTV.ro Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca este, in continuare, in contact cu autoritatile elene si depune demersuri atat la nivel diplomatic cat si consular pentru solutionarea in cel mai scurt timp a situatiei si evacuarea tuturor cetatenilor romani aflati in zona portului de pe insula Samothrakis din Republica Elena.Consulul General al Romaniei la Salonic se afla in Portul Alexandroupolis inca de miercuri, la ora locala 15,30 pentru a acorda asistenta consulara, in caz de necesitate. Diplomatul roman va ramane in zona pana la finalizarea demersurilor de evacuare a tuturor cetatenilor romani aflati in zona portului.Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Atena si Consulatul General al Romaniei al Salonic, mentine in permanenta legatura cu cetatenii romani aflati pe insula si urmareste indeaproape demersurile de evacuare a acestora.MAE reaminteste cetatenilor romani ca pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii: +30 6978996222.