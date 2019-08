Turistii blocati pe insula Samothraki vor fi evacuati incepand de azi: Unii nu mai au bani sa se intoarca acasa, iar un roman a fost agresat de autoritati

Still blocked! #saosferries office is closed! @PrimeministerGR #samothraki The problem bow is not the whether conditions but authorities who do not take any resposability ro solve this sea transporation problem between #samothrace and #Alexandropoli pic.twitter.com/dxh9PxLfCQ - Damla Kalan Dilekcan (@DAMLAKALAN) August 14, 2019

Is there any governmemt authority who take care of tourists blocked in samothraki? This is no more a wheather issue! @PrimeministerGR #samothrace #samothraki #saosferries pic.twitter.com/EpV7t0Xh9n - Damla Kalan Dilekcan (@DAMLAKALAN) August 14, 2019

Ziare.

com

O nava rapida, inchiriata de autoritatile grecesti, ar urma sa inceapa azi evacuarea turistilor, potrivit Mediafax , care citeaza o publicatie locala.Astfel, a fost inchiriat catamaranul Andros Jet, o nava rapida alcatuita din doua corpuri de plutire. Aceasta va efectua cateva curse intre Samothraki si orasul Alexandroupolis din Grecia continentala, in cursul zilelor de miercuri si joi.Totusi, Digi24 noteaza ca aceste curse vor transporta doar pasageri, nu si masini, insa multi turisti au venit cu masinile personale in vacanta.O romanca blocata pe insula a declarat pentru sursa citata ca nu are cum sa ajunga in Romania, intrucat nu are bani de bilet de avion."Nu avem cum sa ajungem in Romania, noi ajungem pe continent si apoi ce facem? Nu avem 500 de euro sa dam la avioane, sa ajungem in Bucuresti. Nu avem ce face pur si simplu. Mancarea din supermarket se imputineaza, este o criza locala si nu mai e mancare. Situatia este cat de poate de serioasa. Fara sa dramatizez, noi ne-am pastrat calmul, nu murim, suntem in viata, dar totusi este o situatie serioasa", a afirmat Elena Luiza Mihalachi pentru Digi24.Alti turisti blocati pe Samothraki au publicat poze pe retelele sociale si fac apel la autoritati sa ia masuri cat mai repede.Situatia neplacuta a creat tensiuni intre turisti si reprezentantii garzii de coasta elene. Realitatea TV relateaza ca un roman care mersese sa discute cu ofiterii a fost lovit cu pumnul."Aseara, cand ne-am dus, eu si prietenul meu, sa luam informatii despre orarul feriboturilor care nu mai vin, a avut loc un incident, si anume: cand am iesit de la Capitanie, in spatele meu s-a inchis usa, prietenul meu a fost batut. Dialogul anterior nu a fost injurios, calomnios, am pus intrebari pe care le punem de vreo 3-4 zile incoace si raspunsul este mereu ca nu se stie, o sa vina...", a spus barbatul pentru sursa citata.Amintim ca de 4 zile niciun feribot nu a mai adus turisti din insula Samothraki pe continent, iar cei care si-au terminat concediile nu pot pleca acasa.Initial, li s-a spus ca s-a stricat feribotul , apoi marti o alta cauza evocata a fost vantul care batea prea tare."Pe de o parte, ni se spune ca e vorba despre vant, care intr-adevar e foarte puternic aici, pe de alta parte, ca s-au stricat motoarele feriboturilor, e ciudat sa se strice la doua in acelasi timp. Dar, in fine, luam informatiile asa cum sunt, de fapt comunicarea lasa de dorit", a spus un alt turist pentru ProTv Astfel cei care au ramas pe insula si nu au mai avut bani sa isi plateasca nopti in plus la hotel au fost cazati de autoritati in niste scoli.Precizam ca pe insula a fost si un incendiu, insa focul a fost imediat stins.Ministerul Afacerilor Externe din Romania a precizat, pentru Realitatea TV , ca a primit mai multe solicitari de asistenta consulara, care au fost deja solutionate.Totodata, reprezentantii ambasadei sunt in contact cu o parte dintre cetatenii romani aflati pe insula, cu autoritatile navale elene si autoritatile locale competente in domeniu.