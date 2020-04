Violente si un incendiu au provocat pagube considerabile intr-o tabara de migranti din Grecia

Ziare.

Incendiul din tabara Vial de pe insula Chios a distrus instalatiile serviciului de azil european, o cantina, corturi si numeroase containere amenajate pentru locuire, a declarat pentru AFP Manos Logothetis, responsabil din Ministerul pentru Migratii."O mare parte din serviciile administrative ale taberei au fost distruse", a indicat el, precizand ca nu au fost semnalati raniti. Conform purtatorului de cuvant de la Atena al Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), Boris Cesirkov, in prezent are loc evaluarea pagubelor, dar "sute de persoane vor fi probabil afectate pentru ca adapostul lor a ars".Trei locuitori ai taberei au fost arestati in legatura cu violentele care au izbucnit dupa ce o solicitanta de azil irakiana in varsta de 47 de ani a decedat sambata, a declarat o sursa din cadrul politiei locale."Am reusit sa restabilim ordinea in jurul orei 01:00 a diminetii. Multi oameni au luat parte la aceste evenimente", a indicat sursa.Irakiana decedata fusese spitalizata cu febra in cursul saptamanii. Ea fusese testata negativ la noul coronavirus, a relatat sambata agentia ANA.Taberele de migranti din Grecia au fost plasate in carantina in ultimele saptamani, pentru ca acestia sa fie tinuti la distanta de localnici.Cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate in doua tabere din Grecia continentala, dar deocamdata nu si in centrele de pe insule.Autoritatile au anuntat joi ca vor sa inceapa duminica transferul spre partea continentala a sute de solicitanti de azil varstnici sau bolnavi care traiesc in taberele suprapopulate de pe insule, pentru a-i proteja de coronavirus.In paralel, a inceput relocarea in mai multe state din Uniunea Europeana a in jur de 1.600 de minori singuri din aceste tabere.