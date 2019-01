Vot istoric in Parlamentul Greciei: Acordul pentru schimbarea numelui Macedoniei, ratificat la limita, dupa 38 de ore

Ziare.

Acordul, care va pune capat unei dispute care dureaza de trei decenii, a fost aprobat de Parlamentul de la Atena cu 153 de voturi pentru si 146 impotriva, informeaza publicatia Kathimerini."Este un vot istoric", a comentat Nikos Voutsis, presedintele Parlamentului Greciei.Sedinta parlamentara pentru aprobarea acordului a durat 38 de ore.In ultimele zile, in fata Parlamentului de la Atena au avut loc proteste violente fata de acest acord. Aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO a fost blocata pana recent de Grecia, care a refuzat sa accepte numele tarii, considerand ca reprezinta o revendicare teritoriala pentru una din regiunile sale nordice, care poarta acelasi nume.Parlamentul macedonean a aprobat pe 11 ianuarie proiectul care prevede schimbarea numelui tarii in "Republica Macedonia de Nord".Proiectul de acord privind schimbarea numelui Fostei Republici Iugoslave Macedonia in Macedonia de Nord a fost semnat de premierul macedonean Zoran Zaev cu omologul sau grec, Alexis Tsipras.