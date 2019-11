Charles Michel e noul presedinte al Consiliului European. Are o calitate rara

Ziare.

La 2 iulie 2019, liderii Uniunii Europene l-au ales pe Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului, mandatul incepand la 1 decembrie 2019.Charles Michel s-a nascut la 21 decembrie 1975, in capitala regiunii Valonia, Namur, din Belgia, potrivit biografiei publicate pe https://www.consilium.europa.eu/ A absolvit studii de drept la Universitatea Libera din Bruxelles (Universite Libre de Bruxelles -ULB) si Universitatea din Amsterdam (1998).A fost membru (din 1991) si presedinte (1992-1999) al ramurii de tineret a Partidului Liberal - MR din Jodoigne.La varsta de 18 ani, a fost ales membru al Consiliului provincial din Brabantul Valon, in cadrul caruia din 1995 pana in 1999 a ocupat functia de vicepresedinte, conform site-ului Guvernului belgian - premier.fgov.be Din 1998, este avocat in Baroul din Bruxelles.Din iunie 1999, a devenit membru al Parlamentului federal., a devenit, preluand portofoliul de Afaceri interne si administratie civila in regiunea Valonia (octombrie 2000-iulie 2004).Intre iulie 2004 si noiembrie 2006 a fost consilier municipal responsabil de companiile municipale si urbanism.A mai detinut functiile de purtator de cuvant al Partidului Liberal (2004-2011); primar al orasului Wavre (din 1 decembrie 2006); ministru federal pentru Cooperare (decembrie 2007-februarie 2011).A mediat formarea unui guvern de coalitie la 27 iunie 2014, si apoi, intre 22 iulie si 11 octombrie 2014 a fost cofondator ("co-formateur") al guvernului federal, alaturi de politicianul Kris Peeters, membru al Partidul Crestin Democrat Flamand, potrivit surselor citate.Din 11 octombrie 2014, a indeplinit functia de premier al Belgiei.Este, care "l-a ajutat sa construiasca legaturi politice peste granita lingvistica", dupa cum declara eurodeputata liberala Frederique Ries.