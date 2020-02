Avertizare de calatorie in Irlanda: Coduri portocaliu si galben de vant si precipitatii

Ziare.

Vantul va atinge viteze de pana la 80 km/h, cu unele rafale severe in regiunile de coasta (viteze de pana la 110-130 km/h). Rafalele de vant pot genera valuri inalte, existand risc de inundatii in zonele de coasta.Prognoza este valabila incepand cu sambata, 29 februarie, ora 6,00, pana duminica, 1 martie, ora 3,00, informeaza un comunicat transmis joi de MAE.De asemenea, vineri, va ploua torential in Munster, Connacht si Donegal, cu risc de inundatii localizate in special in zona Kerry. Alerta este in vigoare pentru intervalul 28 februarie, ora 0,01 - 29 februarie, ora 23,59. Informatii actualizate sunt disponibile pe site-ul Serviciului de meteorologie irlandez - http://www.met.ie/nationalwarnings/default.asp# , precizeaza MAE.Pana in prezent, aeroportul Dublin nu a emis avertizari cu privire la posibile perturbari ale traficului aerian. Cetatenii romani care calatoresc spre sau dinspre Irlanda pot verifica informatiile actualizate disponibile pe site-ul aeroportului - https://www.dublinairport.com/latest-news Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Dublin, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Irlanda:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet https://dublin.mae.ro , www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" ( http://www.mae.ro/app_cs ), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.