Londra s-a impus in Irlanda de Nord si a legalizat avortul si casatoria intre persoane de acelasi sex

Spre deosebire de restul Regatului Unit, in care este autorizat din 1967, avortul era ilegal pana in prezent in Irlanda de Nord - mai putin in cazul in care sarcina ameninta viata mamei. Casatoria intre persoane de acelasi sex, autorizata in toata tara, era si ea interzisa aici, relateaza AFP.Ramasa fara Executiv din ianuarie 2017, in urma unui scandal politico-financiar, provincia britanica Irlanda de Nord are in prezent institutiile politice blocate si este administrata direct de la Londra.Profitand de aceasta paralizie politica locala, deputatii de la Westminster au adoptat amendamente, in iulie, in vederea extinderii dreptului la avort si de casatorie intre persoane de acelasi sex in Irlanda de Nord, in cazul in care niciun guvern nu intra in functie pana luni.Aceste modificari au intrat in vigoare la Belfast la miezul noptii de luni spre marti (2:00, ora Romaniei).Primele casatorii intre persoane de acelasi sex urmeaza sa aiba loc "cel mai tarziu" "in saptamana Sf. Valentin in 2020", potrivit secretarului de stat britanic insarcinat cu Irlanda de Nord Julian Smith."Am ajuns in ziua in care spunem adio legilor opresive privind avortul care ne-au controlat corpurile si ne-au refuzat dreptul de a alege", a transmis pe Twitter Grainne Teggart, conducatorul campaniei ONG-ului Amnesty in Irlanda de Nord.Pentru a se opune acestor modificari, deputatii nord-irlandezi s-au intrunit luni dupa-amiaza pentru a dezbate legea - o actiune simbolica. Concret, fara sustinerea mai multor partide, nu pot fi alesi un premier si un vicepremier, iar legea adoptata de Londra nu a putut fi blocata luni.Intre parlamentarii reuniti s-au aflat membri ai principalului partid unionist si ultraconservator DUP, care se opune oricarei relaxari in acest probleme, condus de catre fostul premier nord-irlandez Arlene Foster."Este o zi foarte trista", a declarat ea pentru presa dupa sesiunea parlamentara. "Stiu ca anumite persoane ar vrea sa sarbatoreasca azi si le spun 'ganditi-va la aceia dintre noi care suntem foarte tristi azi si care considera ca acesta este un afront adus demnitatii umane si vietii umane'", a adaugat ea.Manifestantii impotriva avortului erau prezenti in apropierea Adunarii nord-irlandeze, unii purtand pancarte care proclamau "Avortul? Nu in numele meu". Intre protestatari, Bernadette Smyth, directoatrea grupului Precious Life Northern Ireland, a denuntat hotararea luata de Londra pe care o considera "nedemocratica si nedreapta".Conducatoarea Partidului republican Sinn Fein in Irlanda de Nord Michelle O'Neill a catalogat tentativa de blocaj de luni drept "o lovitura politica".In fata manifestantilor impotriva avortului, manifestanti "pro choice", care sustin modificarea legii, au depus in fata Parlamentului litere mari si albe care formau cuvantul "scoatere de sub incidenta penala".Jane Peaker, o bucatareasca in varsta de 24 de ani, considera ca "se intampla un lucru bun, chiar daca nu vine de la guvernul nostru", ci de la Londra, insa "este totusi o victorie".