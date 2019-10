Avortul si casatoriile intre persoane de acelasi sex devin legale la miezul noptii in Irlanda de Nord

Ziare.

Luni, deputatii nord-irlandezi au incercat inca o data, simbolic, sa se opuna masurii decise de parlamentul britanic.In Regatul Unit - cu exceptia Irlandei de Nord, unde era permis doar daca sarcina punea in pericol viata femeii - avortul a fost legalizat in 1967, iar in Anglia, Tara Galilor si Scotia sunt deja permise casatoriile homosexuale.Irlanda de Nord nu are un guvern propriu din 2017. Dupa acordul de pace din 1998, la Belfast a functionat un executiv in care erau reprezentate atat Partidul Democrat Unionist (DUP) al loialistilor pro-britanici, cat si Sinn Fein, formatiunea nationalistilor irlandezi. Coalitia s-a dezmembrat dupa demisia din ianuarie 2017 a vicepremierului Martin McGuinness, iar ulterior Irlanda de Nord a fost administrata direct de la Londra, asa cum se mai intamplase si dupa alte suspendari ale guvernarii provinciale - ultima oara, in 2007.In contextul blocajului, deputatii de la Westminster au votat in iulie amendamente pentru drepturile la casatorie intre persoane de acelasi sex si la avort in Irlanda de Nord, care urmau sa intre in vigoare in lipsa unui nou guvern nord-irlandez; termenul-limita era 21 octombrie, iar modificarile legislative se vor aplica de marti.Mai multi deputati nord-irlandezi au incercat luni dupa-amiaza sa dezbata legislatia respectiva, insa fara sustinerea mai multor partide, la Belfast nu pot fi numiti un nou prim-ministru si un vicepremier, deci masurile adoptate la Londra nu pot fi blocate."Este o zi trista", a declarat presei Arlene Foster, sefa DUP si fost premier al guvernului nord-irlandez. "Stiu ca anumite persoane vor dori sa sarbatoreasca azi si le spun: ganditi-va la cei care suntem tristi astazi si care credem ca este un afront adus demnitatii umane si vietii umane", a adaugat ea dupa sesiunea parlamentara.Michelle O'Neill, lidera Sinn Fein, a calificat incercarea conservatorilor de a bloca liberalizarea drept "manevra politica".Trevor Lunn, deputat al partidului centrist Alianta, i-a acuzat pe colegii sai care au revenit in parlamentul de la Belfast ca "pozeaza" si nu fac altceva decat sa incerce sa refuze drepturi ale femeilor si ale minoritatilor sexuale garantate in restul Regatului Unit.Reprezentanti ai ambelor tabere au manifestat in capitala Irlandei de Nord in fata parlamentului, iar in cursul serii, cupluri de acelasi sex si militanti pentru drepturile minoritatilor LGBT (lesbiene, gay, persoane bisexuale si transsexuale) urmau sa se adune, tot la Belfast, pentru a sarbatori.