Cum au ajuns ghizi turistici oamenii fara adapost dintr-un mare oras european

In acest context, My Streets Ireland, una dintre cele 1.400 de companii din aceasta tara care se ocupa de probleme sociale si de mediu, a lansat un program in cadrul caruia oamenii strazii sunt instruiti pentru a lucra ca ghizi turistici ai orasului. Programul le ofera participantilor atat o sursa de venit, cat si posibilitatea de a-si spune povestea, noteaza World Economic Forum Eddie Dooner, in varsta de 27 de ani, este unul dintre cei inscrisi in program. Tanarul spune ca vrea sa combata prejudecatile oamenilor in legatura cu persoanele fara adapost. "Doar pentru ca nu ai o locuinta nu inseamna ca esti o persoana rea", spune el. Se pregateste sa conduca un tur in cadrul caruia turistii vor vizita si locul in care pana nu demult Dooner locuia intr-un cort impreuna cu cainele sau.Aceste tururi speciale ale orasului au fost lansate la mijlocul lunii martie, intr-o perioada in care turismul este in plin avant in Dublin. In jur de 6,4 milioane de straini au vizitat anul trecut capitala Irlandei.Ghizii primesc 50% din vanzarile de bilete, iar restul banilor sunt reinvestiti in program.Directorul companiei, Austin Campbell, sustine ca a lansat schema pe fondul nemultumirii fata de lipsa oportunitatilor pentru oamenii fara adapost."Vrem sa umanizam aceasta problema. Programul le ofera sansa sa castige bani si sa-si spuna adevarata poveste, dincolo de statistici", spune Campbell.Programul de instruire dureaza trei luni si include lectii de storytelling si de scriere creativa.Chiriile s-au scumpit in Dublin cu mai mult de 23% din 2015, reprezentand cea mai mare crestere din Uniunea Europeana, conform datelor Comisiei Europene.C.S.