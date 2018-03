Irlanda ultracatolica va tine un referendum pentru dreptul la avort macar in caz de viol sau incest

Ziare.

Astfel, Curtea Suprema a Irlandei a autorizat, miercuri, sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, relateaza Reuters.In Irlanda avortul este ilegal, iar violul, incestul sau malformatiile fetusului nu sunt motive legale de avort.Interzicerea avortului a fost inscrisa in Constitutie in 1983, dupa ce a primit 67% dintre voturi la un referendum.In 2013, Irlanda a autorizat totusi intreruperea sarcinii in cazul in care viata mamei ar fi fost pusa in pericol.Conform statisticilor din Marea Britanie, intre 1980 - 2015 cel putin 165.438 de femei si fete din Irlanda au facut avorturi in Anglia. In 2016, numarul lor s-a ridicat la 3.451. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza sa se nasca nu au alte drepturi constitutionale inerente, in afara dreptului la viata, garantat de al optulea amendament al Constitutiei.Premierul irlandez Leo Varadkar astepta hotararea Curtii Supreme in vederea stabilirii unei formulari definitive si a unei date a unui refrendum.Guvernul Varadkar urmeaza sa se intruneasca joi pentru a dezbate acest subiect.Zeci de mii de irlandezi au defilat in septembrie, la Dublin, si au reclamat o relaxare a legislatiei cu privire la avort, idee careia i se opune Biserica Catolica.