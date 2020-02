Irlanda unita, Regatul Unit dezbinat? Nationalistii sunt pe primul loc in sondaje

Brexit, oamenii strazii si criza din sanatate

O Irlanda unificata?

Mostenire dificila

Scrutinul de sambata din Irlanda este al treilea dupa grava criza financiara din 2008, iar consecintele intelegerii dintre UE si FMI din 2010 continua sa se resimta. La alegerile din 2011, cel mai puternic partid parlamentar din 1930 pana atunci, formatiunea de centru Fianna Fail pierdea.Locul acesteia era preluat de partidul de centru dreapta Fine Gael, a carui politica de austeritate a dus la pierderea alegerilor din 2016, in urma carora perdantii din scrutinul anterior, Fianna Fail, reveneau, cu rezultate modeste insa.Votul de atunci s-a soldat cu o premiera in politica iralndeza: un acord de incredere si sustinere, in schimbul unor concesii politice, Fianna Fail renunta la voturile majoritatii parlamentare si permitea partidului Fine Gael sa guverneze cu un mic grup de tehnocrati.Acordul era gandit sa dureze doar doi ani si jumatate, dar a ramas in vigoare aproape patru, in contextul Brexitului. Cauza se poate regasi si in situatia dura de la granita cu Irlanda de Nord.Dincolo de Brexit, Irlanda se confrunta cu serioase probleme interne. In sectorul imobiliar, grav afectat de criza financiara, preturile proprietatilor si chiriilor au atins noi recorduri, care se regasesc si in numarul mare de persoane fara locuinta (aproape 10.000 de persoane fara adapost fiind inregistrate in decembrie 2019).In paralel, sectorul medical din Irlanda este in cadere libera: tot in decembrie 2019 se inregistra un record de supraaglomerare a unitatilor medicale, cu enorm de multi pacienti asteptand pe culoarele unitatilor de primire urgente sa li se aloce un pat in sectiile de tratament. Zeci de pacienti asteapta si 24 de ore la urgente pentru a fi internati.In acest context, in replica la problemele actuale, natonalistii de la Sinn Fein castiga tot mai multi simpatizanti. Sondajul national de opinie, ale carui rezultate au fost date publicitatii la inceputul acestei saptamani, crediteaza Sinn Fein cu 25%, fata de 23% cat ar primi Fianna Fail si numai 20% care ar reveni formatiunii de guvernamant Fine Gael."Celelalte doua partide au ruinat totul", spune un votant intalnit pe o strada din Tallaght, una din marile suburbii ale Dublinului. "De ce sa nu dam altcuiva o sansa?"Intr-un fel, nu este tocmai surprinzatoare schimbarea atitudinii electoratului. Sondajele indica in mod constant dorinta evidenta pentru schimbare si nemultumirea fata de politica guvernului condus de premierul Leo Varadkar. Alegatorii din clasa de mijloc isi doresc acum alternative.Sinn Fein a imbratisat cu entuziasm o platforma social liberala, pierzand cativa suporteri conservatori, dar convingand mult mai multi prin pozitia adoptata fata de casatoria intre persoane de acelasi sex si liberalizarea avortului. Ceea ce a transformat partidul intr-o varianta mult mai viabila pentru electoratul de stanga.Brexit a devenit astfel furtuna perfecta pentru Sinn Fein. Nu doar ca a impins cele doua partide mari intr-un conflict extins pe tema casatoriei intre persoane de acelasi sex, dar a si adus mai aproape perspectiva unei Irlande unificate.Electoratul din Irlanda de Nord a ales sa ramana in structurile comunitare, la referendumul din 2016, dar acum este in afara UE. Confruntati cu alegerea dintre cele doua uniunii, Regatul Unit sau Uniunea Europeana, multi din locuitorii de la nordul granitei ar alege unificarea cu Irlanda. Iar unificarea este scopul suprem al Sinn Fein.Fiind deja la putere in alianta de la Belfast, partidul a promis sa organizeze un referendum pe tema unificarii in termen de cinci ani, daca preia controlul politic la Dublin.Dar interesul manifestat fata de o extindere a republiciii nu este atat de evident. "Cum vom plati pentru asta?" se intreaba un votant in dialogul cu DW. "Sinn Fein promite toate reducerile de taxe acum, dar ce se intampla daca vom reintegra Irlanda de Nord? Anglia plateste miliarde de lire pentru a mentine tara in stare de functionare. Noi nu avem acesti bani".Istoria dificila a Irlandei de Nord ramane totusi problematica pentru Sinn Fein. Preluarea conducerii de catre Mary Lou McDonald, orginara din Dublin, care l-a inlocuit pe liderul veteran din Belfast, Gerry Adams, in 2018, a imbunatatit imaginea partidului si i-a inlaturat eticheta de "brat politic al Armatei Republicane Irlandeze (IRA)."Dar violentele paramilitare n-au cazut prada uitarii, iar votantii mai in varsta isi amintesc foarte bine de sangele varsat, incat sa nu accepte justificarile Sinn Fein pentru actiunile IRA. Celelalte doua mari partide istorice au promis, din aceste motive, sa ii excluda pe nationalisti din orice fel de coalitie.In acelasi timp, partidul este acuzat ca isi adapteaza mesajul in functie de starea de spirit a publicului. Sinn Fein a declarat initial ca accepta sprijinul comunitar pentru a proteja interesele Irlandei de Nord dupa Brexit, dar a respins toate acordurile anterioare cu UE. Acum saluta orice firma straina venita in Irlanda, in trecut acestea fiind impozitate substantial. A sustinut vocal referendumul din 2018 pe tema avortului, dar numai dupa ce membrii au votat in favoarea schimbarii politice de trei ori in ultimii patru ani.In mod ironic insa, cresterea rapida a partidului in preferintele electoratului i-a surprins chiar si pe liderii formatiunii, care nu poate trimite in cursa decat 42 de candidati pentru a ocupa cele 160 de fotolii parlamentare. Extinderea sprijinului electoratuluui catre celelalte partide de stanga ar putea face imposibila o coabitare guvernamentala.Si sistemul de vot special din Irlanda ar putea trimite totusi in legislativul de la Dublin 60 de candidati din partea formatiunii Fianna Fail, in ciuda unei slabe sustineri in randul electoratului.Indiferent de rezultatele finale, Sinn Fein este pregatit sa reformeze dinamica politica din Irlanda si sa se se pozitioneze ca al treilea mare partid intr-un sistem traditional cu doar doua partide.Reprezentarea parlamentara ar putea fi mai mica deca sustinerea lor in randul populatiei, dar indeajuns pentru a-i propulsa intr-o coalitie, in ciuda protestelor partidelor traditionale.Indiferent daca vor ajunge la guvernare sau in opozitie, in 2020, Sinn Fein va schimba fundamental scena politica irlandeza.