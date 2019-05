Irlandezii au aprobat cu o majoritate zdrobitoare liberalizarea divortului

Ziare.

In total, 82% dintre votanti s-au pronuntat pentru abrogarea unei dispozitii constitutionale ce obliga cuplurile sa traiasca separat in timpul a patru dintre cei cinci ani care le precede cererea de divort.Guvernul irlandez si-a facut publica intentia de a prezenta un nou proiect de lege ce reduce durata de separare obligatorie la doi ani din cei trei care preced divortul. Divorturile pronuntate in strainatate vor fi de asemenea recunoscute drept valide in Irlanda.Perioada de separare obligatorie de patru ani era o conditie mostenita de la un precedent referendum, din 1995, in timpul caruia irlandezii au votat pentru legalizarea divortului cu o foarte mica majoritate de 50,3%.. Daca rezultatele referendumului asupra avortului au fost sarbatorite de multi la Dublin, cele asupra divortului au fost primite cu indiferenta.In octombrie, alegatorii irlandezi s-au pronuntat pentru abrogarea unei dispozitii constitutionale, foarte rar aplicate si cazuta adesea in derizoriu, care interzice blasfemia.