Liderii unei insule idilice din Europa ii roaga pe americani si pe australieni sa se mute acolo

Cei care au ramas pe insula sunt insa hotarati sa asigure continuitatea comunitatii lor, iar in acest scop au inceput sa le adreseze scrisori deschise americanilor si australienilor, prin care le cer sa ia in considerare optiunea de a se muta pe insula.Liderii comunitatii spera ca peisajele idilice, dar si internetul de mare viteza ii vor atrage pe cei care lucreaza de la distanta, mai ales ca, la inceputul acestui an, insula a inaugurat un spatiu de lucru digital comun."Suntem cea mai conectata insula din lume, asa ca am vrut sa trimitem o scrisoare catre restul lumii, sa le spunem oamenilor ca suntem aici si ca suntem deschisi pentru afaceri", spune Adrian Begley, reprezentant al Consiliului Comunitatii Insulei Arranmore, potrivit CNN In scrisoare, autorii explica declinul populatiei insulei prin faptul ca industrii precum pescuitul si agricultura nu mai sunt suficiente pentru a-i atrage pe tineri. Dar situatia s-a schimbat, iar acum "o multime de oameni talentati se afla aici, pregatiti sa colaboreze". Pe insula locuiesc deja designeri grafici, dezvoltatori de jocuri si de aplicatii, fotografi."Traiesti intr-o comunitate placuta, in care toata lume stie pe toata lumea si toata lumea este prietenoasa", adauga Begley. Deloc de neglijat este si faptul ca oriunde te-ai afla pe insula, pana la serviciu faci doar cinci minute.In timpul liber, poti practica sporturi nautice si catarari, poti merge in excursii pe mare sau poti lua lectii de irlandeza.Australienii sunt invitati sa lase serpii bruni si rechinii albi pentru intinderi "deschise si sigure", plaje linistite si bere Guinness la draft, in timp ce americanii sunt ispititi cu cele mai bune locuri pentru scufundari din Irlanda la doi pasi de locuinta si cu fructe de mare.Totul la pachet cu muzica buna si whiskey pe masura. Potrivit lui Begley, cei care vor alege sa se mute pe insula se vor bucura si de viata, si de un loc de munca bun. "Iti faci timp sa traiesti", mai spune irlandezul.C.S.