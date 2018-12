Moment istoric in Irlanda: Parlamentul a legalizat avortul

Just over 200 days ago, you, the people of Ireland voted to repeal the 8th so we could care for women with compassion. Today we have passed the law to make this a reality. A vote to end lonely journeys, end the stigma and support women's choices in our own country - Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 13, 2018

Proiectul de lege urmeaza sa fie promulgat de catre presedintele Michael D. Higgins, in urma unei dezbateri-maraton in camera superioara Parlamentului, joi, si va intra in vigoare in ianuarie, potrivit CNN In urma unui referendum istoric, desfasurat in luna mai a acestui an, irlandezii au votat pentru legalizarea avortului.Dintre cele 1.429.981 de voturi 723.632 au fost in favoarea legalizarii avortului, in procente - 66,4% au ales da si 33,6% au optat pentru nu.Prim-ministrul Leo Varadkar le-a multumit sustinatorilor proiectului de lege pe Twitter si l-a felicitat pe ministrul Sanatatii, Simon Harris, pentru ca a sustinut-o in parlament. Proiectul de lege a trecut saptamana trecuta de camera inferioara a Parlamentului.Astfel, a fost eliminat al optulea amendament al Constitutiei irlandeze , adoptat in 1983 si care instituia dreptul la viata al persoanelor nenascute. De acum, va fi permis avortul pana in a 12-a saptamana de sarcina.