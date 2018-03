Ninsorile au inchis Irlanda: Oamenii au dormit in masini ca nu au caldura in case, iar un radio de Craciun si-a reluat emisia (Foto)

Foto: Dublin sub zapezi/Bogdan Jitareanu

Cele mai multe zboruri si mijloace de transport in comun au fost suspendate, din cauza zapezii si a vantului puternic, care au lasat si 24.000 de case si sedii de firme fara electricitate. Astfel, toate cursele din Dublin si Cork, cele doua mari orase irlandeze, au fost suspendate pana sambata cel putin, scrie BBC Toate scolile din tara au fost inchise, iar oamenii au fost indemnati sa nu iasa cu masinile.Din cauza aceasta, au fost cazuri in care oamenii si-au petrecut noaptea in masina, pentru a se incalzi.Populatia a fost avertizata sa stea in casa, dar nu a lipsit nici umorul. Astfel, un post de radio intitulat Christmas FM in vremea sarbatorilor de iarna a reinceput sa emita in 1 martie.Frontul siberian, supranumit "Bestia din est" in Marea Britanie si "Ursul siberian" de olandezi a acoperit cu zapada regiuni importante ale Europei si a creat haos in retelele de transport.In Scotia, dupa ce sute de persoane au ramas blocate pe o autostrada peste noapte, liderul Partidului National Scotian a declarat: "Este o situatie foarte dificila, dar facem tot ce ne sta in putinta".De asemenea, aeroportul din Geneva a fost inchis, din cauza ninsorii.