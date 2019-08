O bomba a explodat in Irlanda de Nord, in apropierea frontierei cu Irlanda

Ziare.

com

Prezenta unui obiect suspect a fost semnalata duminica seara, in comitatul Fermanagh, la cativa kilometri de frontiera, anunta fortele de ordine.Politisti care se aflau in continuare la fata locului, luni, au anuntat ca o explozie a avut loc in apropiere."In pofida faptului ca aceasta ancheta se afla la inceput, sunt convins ca era vorba despre o tentativa deliberata de a atrage politisti si colegi de-ai lor din unitatea de deminare a armatei din sector, cu scopul de a-i asasina", sustine adjunctul sefului politiei locale, citat intr-un comunicat.Explozia a avut loc la Wattlebridge, in apropiere de Newtownbutler, langa frontiera irlandeza, in cadrul unei operatiuni lansate dupa primirea unei alerte, relateaza BBC News.Adjunctul sefului politiei locale Stephen Martin a denuntat un atac "orb si nasabuit".Un dispozitiv menit sa atraga forte de ordine a fost gasit, duminica noaptea, iar bomba a explodat in timpul unor cautari ulterioare, luni dimineata.Politisti aflati la fata locului au raportat, luni, la ora locala 10:35 (12:35, ora Romaniei), o explozie in zona Cavan Road, la intersectia cu Wattlebridge Road, a precizat Martin.Potrivit alertei primite de politie, un dispozitiv a fost lasat pe Wattlebridge Road, insa explozia a avut loc pe A3 Cavan Road, a mai precizat el."In pofida faptului ca acest dispozitiv era menit sa ucida politisti si militari, faptul ca a fost lasat pe drumul principal ar fi putut sa fie devastator pentru oricine s-ar fi aflat in apropiere", a apreciat adjunctul sefului politiei."Acest atac a fost orb si nesabuit si, desi nu am vreo indoiala ca politistii care au raspuns la acest apel au fost tinta, realitatea este ca oricine ar fi putut fi prins in explozie", a declarat el."Suntem extrem de norocosi ca ofiterii care au venit primii la fata locului nu au fost raniti grav sau ucisi", a spus el.Zona in care a avut loc incidentul ramane inchisa pe perioada in care politia "isi efectueaza investigatia", a anuntat adjunctul sefului politiei.Un parlamentar din cadrul DUP, sir Jeffrey Donaldson, a apreciat ca atacul prezinta "modul de operare tipic al gruparilor disidente republicane care au plasat recent astfel de dispozitive, menite sa atraga membri ai fortelor de securitate intr-o zona pentru a fi atacati".