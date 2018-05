Referendum istoric in Irlanda ultracatolica: 70% au votat pentru legalizarea avortului

Ziare.

Potrivit unui exit-poll transmis de postul RTE, 69,4% dintre irlandezi au votat "da", in timp ce 30,6% dintre alegatori s-au opus liberalizarii legislatiei privind avorturile.Numaratoarea oficiala a voturilor va incepe sambata la ora locala 09:00 (11.00, ora Romaniei), informeaza BBC.Ultracatolica Irlanda a organizat vineri un referendum privind legalizarea avorturilor , in prezent interzise de un amendament al Constitutiei irlandeze.Potrivit legislatiei in vigoare, avorturile sunt interzise in Irlanda, cu exceptia cazurilor in care sarcina pune in pericol viata mamei.Conform statisticilor din Marea Britanie, intre 1980 - 2015 cel putin 165.438 de femei si fete din Irlanda au facut avorturi in Anglia. In 2016, numarul lor s-a ridicat la 3.451. Astfel, referendumul a vizat consultarea cetatenilor cu privire la un articol din Constitutia Irlandei adoptat in 1983, care instituie dreptul la viata al persoanelor nenascute.Premierul Leo Varadkar a sustinut liberalizarea legislatiei avorturilor, afirmand ca actualele prevederi nu sunt sigure pentru sanatatea cetatenilor.