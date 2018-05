Referendum istoric in Irlanda: Vor covarsitor pentru legalizarea avortului

Ziare.

Dintre cele 1.429.981 de voturi 723.632 au fost in favoarea legalizarii avortului, in procente - 66,4% au ales da si 33,6% au optat pentru nu.Astfel, a fost eliminat al optulea amendament al Constitutiei irlandeze, adoptat in 1983 si care instituia dreptul la viata al persoanelor nenascute. De acum, va fi permis avortul pana in a 12-a saptamana de sarcina, arata The Guardian Salutand rezultatul votului, premierul irlandez, Leo Varadkar, a promis ca va face modificarea in Constitutie pana la sfarsitul anului.Orla O'Connor, care a condus campania Together for Yes, a transmis ca acest rezultat reprezinta "respingerea unei Irlande care trateaza femeile ca pe cetateni de mana a doua".A.G.