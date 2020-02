Sinn Fein cere ajutorul UE pentru reunificarea Irlandei: Asa cum a facut si cand a sustinut reunificarea Germaniei

Ziare.

com

Pe primul loc in urma scrutinului s-a clasat Fianna Fail, partid aflat pana acum in opozitie, care va avea 38 de deputati. Sinn Fein - formatiune de stanga - a obtinut insa un rezultat istoric: locul al doilea, cu 37 din cei 160 de membri ai Dail (camera inferioara a parlamentului). Fine Gail, partidul de centru-dreapta din care face parte si premierul Leo Varadkar, este al treilea, cu doar 35 de deputati.Daca va intra la guvernare in cadrul unei coalitii, Sinn Fein isi va promova, parte a Regatului Unit. Reunificarea este din nou un subiect de actualitate dupa Brexit, deoarece majoritatea nord-irlandezilor au votat impotriva retragerii din UE.McDonald considera ca UE ". Si in acelasi fel in care are o pozitie asupra Ciprului si o abordare pozitiva a reunificarii acestei tari".Intr-o declaratie pentru BBC, ea a adaugat ca divizarea Irlandei a fost "un dezastru", iar calea de urmat este "reunificarea, reconcilierea si bunele relatii cu vecinii apropiati".Fostul premier irlandez Bertie Ahern considera ca este "inevitabil" un referendum privind reunificarea.Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez, Arlene Foster, este insa de parere ca un astfel de demers ar putea fi declansat doar de ministrul britanic pentru Ulster, daca "pare probabil ca va avea sustinerea majoritatii".McDonald, in varsta de 50 de ani, nu exclude posibilitatea de a ocupa postul de Taoiseach (prim-ministru). "Cred ca ar fi formidabil sa avem ca Taoiseach pe cineva din Sinn Fein si de asemenea o femeie", a declarat ea presei luni.AFP reaminteste ca Sinn Fein a fost considerat multa vreme nefrecventabil politic, din cauza legaturilor cu Armata Republicana Irlandeza. Acum lidera partidului a inceput deja negocieri cu partide mici de stanga, cum ar fi Verzii si Social Democratii. Este insa putin probabil ca o astfel de coalitie sa intruneasca cele 80 de voturi necesare pentru majoritatea parlamentara, apreciaza agentia citata, aratand ca tratativele ar putea dura cateva saptamani.