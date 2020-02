Situatie neobisnuita la alegerile din Irlanda: Diferenta de 0,1% intre principalele partide, conform primului exit-poll

Ziare.

com

Astfel, partidul, condus de premierul in functie Leo Varadkar, a fost prima optiune pentru 22,4% dintre votanti, fiind urmat foarte aproape de nationalistii de la(22,3%) si de formatiunea de centru-dreapta(22,2%), transmite BBC Exit-poll-ul mai crediteaza Partidul Verde cu 7,9% din preferintele irlandezilor, laburistii cu 4,6%, social-democratii cu 3,4% si formatiunea Solidaritatea Oamenilor Inaintea Profitului cu 2,8%, in timp ce independentii ar fi alesi de 11,2%.Sondajul a fost realizat in randul a 5.000 de votanti din 250 de sectii. Numaratoarea oficiala incepe duminica dimineata.Daca cifrele finale raman apropiate de cel din exit-poll, atunci cel mai probabil vor urma negocieri pentru formarea unui guvern de coalitie.C.P.