Cum s-a pregatit Islanda sa tina sub control pandemia de coronavirus

Un exemplu este Islanda, care inregistreaza o crestere lenta a cazurilor de coronavirus.Islandezii au inregistrat primul caz de coronavirus pe 29 februarie si acum sunt la 1.135 de infectari confirmate, cu doar doua decese.Ce este si mai important este ca situatia nu a escaladat deloc, iar numarul cazurilor anuntate zilnic a variat in ultimele doua saptamani intre 50 si 70.Cum au reusit islandezii sa tina in frau, cel putin pentru moment, pandemia de coronavirus? Medicul Kari Stefansson afirma ca diferenta a constat in faptul ca in Islanda testarile au luat startul inca de la inceputul lunii februarie. In timp ce majoritatea tarilor au inceput testarile dupa ce au aparut primii pacienti cu simptome, Islanda a avut un model diferit."Nu are legatura cu faptul ca avem o populatie mai mica, ci cu felul in care ne-am pregatit. Singurul motiv pentru care ne descurcam mai bine este acela ca am fost mult mai vigilenti. Am luat in serios stirile despre epidemia din China. Nu am dat din umeri si nici n-am zis ca nu va fi ceva important", a afirmat doctorul Stefansson pentru CNN Islanda testase pana marti 17.900 de persoane pentru COVID-19, adica aproximativ 5% din totalul populatiei.S-a mers pe un model de testare in doi pasi. Sistemul medical de stat a testat persoanele cu simptome si cele care aveau probleme de sanatate, in timp ce compania deCODE Genetics s-a concentrat pe restul populatiei.Astfel s-a descoperit ca. Prin aceasta testare rapida a celor asimptomatici, islandezii au reusit sa stopeze cel putin pentru moment raspandirea masiva a virusului.Stefansson mai afirma ca si alte tari, mult mai mari, ar fi putut tine sub control pandemia, dar nu au luat-o in serios."Sunt multe alte tari dezvoltate care ar fi putut face asta cu mult timp in urma, dar s-au comportat ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat", a comentat Stefansson.C.S.