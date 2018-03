"Islanda a anuntat un boicot diplomatic al Cupei Mondiale din Rusia"

Ziare.

"Printre masurile luate de Islanda, exista o amanare o oricarui dialog bilateral la nivel inalt cu autoritatile ruse. In consecinta, rsponsabilii islandezi nu vor fi prezenti la Cupa Mondiala din Rusia, din aceasta vara", a anuntat Ministerul islandez al Afacerilor Externe, intr-un comunicat in care cere autoritatilor ruse sa ofere "raspunsuri clare" Marii Britanii.Ambasadorul rus in Islanda a fost informat de aceasta decizie in cursul zilei de luni.La Cupa Mondiala, Islanda se afla in grupa D, alaturi de Argentina, Croatia si Nigeria.Londra a acuzat Moscova ca este "vinovata" de otravirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia , pe 4 martie, la Salisbury, in sudul Angliei. Moscova respinge acuzatiile.