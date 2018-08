Accidente cu barci la Venetia: Trei morti si opt raniti

Ziare.

Chiar inainte de miezul noptii de vineri, o ambarcatiune cu patru tineri la bord care se intorceau de la o petrecere a intrat in coliziune cu o barca de pescari care stationa pe canalul San Nicolo di Lido, la intrarea in laguna.Doi pescari si-au pierdut viata in accident, ambii in varsta de 69 de ani si care locuiau in Venetia, oras care este vizitat de peste 20 de milioane de turisti pe an.Unul dintre cei doi pescari a fost scos din apa si a murit in timp ce era transportat la spital, in timp ce cadavrul celui de al doilea a fost gasit dupa ceva mai mult de o ora de cautari.Potrivit presei italiene, cei patru tineri - doi baieti si doua fete, toti venetieni - au fost usor raniti. Ei nu prezentau niveluri de alcoolemie excesive si este posibil ca drama sa fi fost cauzata de viteza prea mare, de un moment de neatentie sau de un deficit de iluminare a uneia dintre cele doua ambarcatiuni.Sambata dupa-amiaza, un val neobisnuit a rasturnat o alta barca in care se aflau cinci persoane in sudul lagunei.Pasagerii au fost repede recuperati de numeroasele ambarcatiuni prezente in zona, dar unul dintre ei, un barbat de 76 de ani dintr-o localitate invecinata, a murit in accident, in timp ce ceilalti patru au fost raniti usor.