Acord pentru formarea guvernului in Italia: Giuseppe Conte va fi renumit premier

Ziare.

com

"Astazi i-am comunicat presedintelui republicii (italiene Sergio Mattarella) ca am ajuns la un acord politic cu Partidul Democrat ca Giuseppe Conte sa poata fi din nou mandatat ca premier", a spus Di Maio.Liderul M5S a mai spus ca a refuzat o oferta din partea partidului Liga, fostul sau aliat de extrema dreapta, oferta ce prevedea ca el insusi sa devina premier in schimbul reinnoirii aliantei. Totodata, Di Maio a spus ca nu se dezice de munca facuta impreuna in ultimele 14 luni, referindu-se la coalitia esuata cu Liga si liderul acesteia Matteo Salvini.Rivali politici traditionali, M5S si PD au inceput saptamana trecuta tratative oficiale dupa ce coalitia guvernamentala formata din Miscarea 5 Stele si Liga s-a dezmembrat anterior in cursul lunii august din cauza disputelor interne.