Alegeri in Italia: Extrema dreapta si antifascistii sunt in strada, Berlusconi crede ca se va intoarce la guvernare

La Roma, defilarea antifascista a inceput pasnic, pe o ploaie rece, cu o maree de steaguri rosii si verzi ale sindicatelor care au raspuns apelului asociatiei nationale italiene."Suntem aici pentru a spune nu fascismului, pentru ca exista prea multe episoade nebune in acest moment, nu trebuie ca asta sa se repete", a declarat pentru AFP Rita Solo, in varsta de 50 de ani, activista in sindicatul CGIL, venita din Sardinia.Trei mii de politisti au fost mobilizati in capitala italiana pentru a monitoriza coloana, dar si alta coloana care a defilat impotriva unei reforme a muncii si inca trei ocupari ("sit-in"), sambata dupa-amiaza.Fostul sef al guvernului, Matteo Renzi, care conduce campania electorala a Partidului Democrat (PD, la putere), si-a anuntat participarea la defilare.La Milano, aproxomativ 15.000 de persoane potrivit unei surse din cadrul politiei, s-au adunat pe o vreme insorita, in fata unei celebre catedrale, la principalul miting al campaniei lui Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului (extrema dreapta), aliatul Frontului National (FN, extrema dreapta) francez.Cateva sute de antifascisti - inclusiv numerosi tineri cu steaguri ale partidului comunist, s-au reunit un pic mai devreme intr-o piata vecina, pentru a denunta mitingul lui Salvini si pe cel de sambata dimineata al Fratelli d' Italia , alt partid de extrema drepata.Alianta acestui partid cu dreapta lui Silvio Berlusconi este creditata pe primul loc in intentiile de vot in ultimele sondaje autorizate."Consideram cu adevarat socant ca doua manifestatii ale unor partide rasiste au fost autorizate la Milano", a deplans Gianni Fossati, presedintele sectiei milaneze a Asociatiei nationale a prieteniei Italia-Cuba.La Palermo, grupusculul neofascist Forza Nuova urma sa defileze sambata seara, in semn de protest fata de agresarea unui reprezenat local al miscarii, batut crunt marti de barbati mascati.Incidente violente implicand activisti antifascisti sau de extrema dreapta se multiplica de mai multe saptamani, in marja campaniei electorale in Italia.Atmosfera s-a radicalizat dupa 3 februarie, cand un activist al Ligii a tras focuri de arma asupra unor africani, dupa asasinarea unui tanar toxicoman, in legatura cu care au fost arestati mai multi nigerieni.In ce priveste rezultatul alegerilor, fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo, citat de Mediafax."Toate sondajele de opinie in zona centru-dreapta arata ca pragul de 40% poate fi atins. Sunt convins ca putem ajunge si la obiectivul de 45%, mizez pe contributia conationalilor nostri din strainatate", a declarat Silvio Berlusconi intr-un interviu acordat site-ului de stiri America Oggi."Coalitia noastra, cu fortele de centru-dreapta, este solida, deoarece se bazeaza pe idei si proiecte comune, precum si pe o istorie de colaborare pozitiva de zeci de ani", a subliniat Silvio Berlusconi.In varsta de 81 de ani, Silvio Berlusconi nu poate detine din nou, deocamdata, functia de premier al Italiei deoarece are o condamnare prin care i se interzice acest lucru. El a evocat posibilitatea desemnarii pentru functia de prim-ministru a lui Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European.Silvio Berlusconi vrea sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala cu partidul de extrema-dreapta Liga Nordului, condus de Matteo Salvini, si cu formatiunea nationalist-conservatoare Fratii Italiei (FDI), condusa de Giorgia Meloni.Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat acum cateva zile ca in Italia exista riscul izbucnirii unei crize politice grave din cauza eventualului rezultat neconcludent al scrutinului parlamentar programat in martie, relateaza cotidianul La Repubblica."Vom avea un inceput al lunii martie foarte important pentru Uniunea Europeana . Avem referendumul Partidului Social-Democrat in Germania si alegerile din Italia, iar eu sunt mai preocupat de rezultatul scrutinului italian decat de referendumul din cadrul SPD" pe tema acordului de coalitie cu Uniunea Crestin-Democrata, partidul cancelarului Angela Merkel , a declarat Jean-Claude Juncker. "Trebuie sa ne pregatim de cel mai rau scenariu. Cel mai rau scenariu ar putea fi ca nu vom avea niciun guvern functional in Italia", a atras atentia presedintele Comisiei Europene.Potrivit sondajelor de opinie, formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele se va pozitiona pe primul loc in scrutinul din 4 martie, fiind creditata cu peste 26-28% din intentiile de vot, urmata de Partidul Democrat (centru-stanga), cu peste 21-22%.Insa o coalitie formata din partidul Forza Italia (centru-dreapta, condus de fostul premier Silvio Berlusconi, 16-18%) si din formatiunea radicala Liga Nordului (extrema-dreapta, 13-15%) probabil va incerca sa formeze viitorul guvern al Italiei. Partidul Liberi si Egali (LeU) este creditat cu 5-6%, iar formatiunea Fratii Italiei (FdI) cu 4,5-5%.