Alegeri in Italia: Miscarea 5 Stele e pe primul loc, dupa numararea a 99% din voturi. Ar putea avea loc alegeri noi

SCENARII POSIBILE

Ziare.

com

Cu toate acestea, alianta de centru-dreapta formata din Forza Italia, Liga Nordului si Fratii Italiei a obtinut cele mai multe mandate in Parlament, aproximativ 36%, insa nu este suficient pentru a putea forma o majoritate, pragul fiind de 40%, scrie The Guardian.Dintre cele trei partide ale aliantei, Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, a obtinut cele mai multe voturi (17,69%), urmata de Forza Italia (13,94%) si Fratii Italiei (4,35%).Astfel, niciuna dintre cele trei grupari - Miscarea 5 Stele, alianta de centru-dreapta sau Partidul Democrat - nu a adunat destule voturi pentru a avea o majoritate prin care ar putea forma guvernul. Va fi, deci, nevoie de formarea unei coalitii de guvernare.Miscarea 5 Stele va fi partidul cu cele mai multe locuri in Parlament, 231, si impreuna cu Liga Nordului, care are 123, ar putea forma o majoritate, avand in total 354 de locuri. Desi pana in prezent, Miscarea a refuzat sa accepte posibilitatea unei coalitii, Luigi di Maio pare dispus sa intre la discutii: "Vom discuta cu toate celelalte partide".Di Maio a adaugat ca partidul sau are o responsabilitate de a guverna. Multi analisti considera ca aripa de stanga a partidului se va revolta in eventualitatea unei coalitii cu Liga.Aceasta combinatie ar avea 453 de locuri dintre care 99 ar fi ocupate de Forza Italia, partidul lui Berlusconi. Toate cele trei partide au exclus alte pacte dupa alegeri, dar un oficial al Ligii a sugerat ca ar fi posibila o alianta a dreptei cu M5S condusa de Matteo Salvini, liderul Ligii.Totusi, Salvini nu pare dispus sa accepte acest scenariu, el spunand ca este "loial" aliantei cu Forza Italia, dar a adaugat ca Liga are "dreptul si datoria" sa guverneze.O astfel de coalitie ar avea 327 de locuri in parlament, 222 de la partidele de dreapta si 105 de la democrati, dar aduce laolalta viziunile diferite ale celor trei partide. Democratii sunt pro-Europa in timp ce cei din Liga sunt anti-imigratie si critici ai UE.Un oficial al Partidului Democrat, Ettore Rosato, a spus ca daca rezultatele raman asa cum sunt, "pentru noi este o infrangere clara si ne vom muta in opozitie".Aceasta optiune, care ar avea 336 de locuri in parlament, pare de asemenea greu de realizat. Matteo Ricci, fost vicepresedinte al Partidului Democrat, a spus ca nu exista nicio sansa ca democratii sa ajute M5S sa formeze un guvern. "Singurul aliat cu care ar putea cei de la M5S sa formeze un guvern este Matteo Salvini, aceasta este singura lor optiune", a spus el.Daca nu exista o majoritate clara, presedintele italian, Sergio Mattarella, ar putea sa opteze pentru mentinerea actualului guvern condus de Paolo Gentiloni pana cand se vor organiza din nou alegeri. Acest proces ar putea incepe abia dupa ce parlamentul se intalneste pentru prima data pe 23 martie.Citeste si: