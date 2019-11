Ampla operatiune impotriva contrabandei cu artefacte arheologice in Europa: 23 de arestari, circa 10.000 de artefacte confiscate

Ziare.

Artefactele confiscate provin din regiunea Calabria din sudul Italiei. Liderii retelei erau doi calabrezi din provincia Crotone, gruparea avand intermediari in, transmite dpa.La destructurarea retelei au luat parte fortele de politie din toate tarile implicate, a mentionat Ministerul italian al Culturii. Ministrul culturii de la Roma, Dario Franceschini, a multumit luni tuturor participantilor la ancheta.Ofiterii agentiilor de cooperare politieneasca si judiciara ale Uniunii Europene au efectuat in total 103 perchezitii in cadrul acestei operatiuni. Intr-una din acestea, in orasul Munchen din sudul Germaniei au fost confiscate, din apartamentul si biroul unei femei cu cetatenie italiana si al fratelui sau.