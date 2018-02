Atacul armat din Italia a fost motivat de "o evidenta ura rasiala", spune ministrul de Interne

Ziare.

Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a "extremismului de dreapta, cu referinte clare la fascism si la nazism", a adaugat ministrul, deplangand ca singura legatura intre victime este "culoarea pielii lor".Un barbat a fost retinut dupa ce a deschis focul asupra trecatorilor in orasul Macerata , din centrul Italiei, ranind mai multi migranti africani in ceea ce pare a fi fost un atac rasist, au relatat anterior dpa si Reuters.Incidentul armat a avut loc cu doar cateva zile dupa ce cadavrul dezmembrat al unei italience de 18 ani a fost descoperit indesat in doua valize in apropiere de Macerata. Un migrant nigerian in varsta de 29 de ani a fost arestat pentru moartea tinerei.Presa locala a relatat ca cel putin sase migranti, intre care si o femeie, au fost impuscati de un barbat care conducea prin orasul Macerata, situat la circa 200 km est de Roma."Incident armat la Macerata. Oameni raniti. Operatiune a politiei in desfasurare. Stati deoparte si evitati spatiile publice", a transmis politia pe Twitter. La scurt timp, politia a anuntat arestarea unui barbat. Televiziunea de stat Rai a transmis ca suspectul este un cetatean italian alb din Macerata.Cotidianul Corriere della Sera a scris pe site-ul sau ca sambata, la putin timp dupa ora 11:00 (10:00 GMT), un barbat a deschis focul de la geamul unei masini in directia a doi tineri africani, ranindu-l pe unul dintre ei. La scurt timp, alti doi imigranti, intre care o femeie, au fost impuscati. Potrivit Reuters, nu este clar cat de grave sunt ranile victimelor.Agentia de presa britanica aminteste ca politicienii de dreapta care fac campanie inaintea alegerilor din 4 martie au profitat de moartea ingrozitoare a tinerei italience Pamela Mastropietro pentru a transmite un mesaj impotriva imigrantilor. O autopsie preliminara nu a putut identifica imediat cauza mortii. Suspectul nigerian, caruia i-a fost respinsa cererea de azil, anul trecut, dar care chiar si asa a decis sa ramana in Italia, a refuzat sa dea declaratii politiei.Potrivit Reuters, magistratii spun ca mai multi martori l-au vazut pe suspectul nigerian carand valizele despre care s-a dovedit mai tarziu ca contin fragmente din trupul tinerei. Totodata, in posesia nigerianului au fost gasite haine patate de sange si cutite.