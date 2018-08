Autostrada prabusita in Italia: Aproximativ 20 de persoane sunt date disparute

Ziare.

Acestea ar fi persoane susceptibile ca ar fi trecut pe pod si despre care nu se stie nimic de cand acesta s-a prabusit, bilantul oficial provizoriu fiind de 38 de morti si 15 raniti."Cautarile continua cu odata cu demolarea si evacuarea blocurilor mari ale viaductului prabusit pentru a-i regasi pe disparuti", au anuntat pompierii."Este cineva? Este cineva?", poate fi auzit un pompier strigand cu voce ingrijorata intr-o cavitate sapata in mijlocul unei gramezi de pietre, de beton si fierarie, pe o inregistrare video difuzata de pompieri.Potrivit prefecturii, circa 1.000 de persoane sunt angajate in continuare in cautari la fata locului, dintre care aproape 350 de pompieri.Desi cautarile nu sunt inca terminate, funeralii solemne sunt prevazute pentru sambata dimineata intr-o sala a Centrului de expozitii din Genova, cu o slujba religioasa care se va tine in prezenta tuturor celor mai inalte autoritati ale statului.Dar potrivit presei, multe familii au preferat sa nu se alature acestei ceremonii. Astfel, apropiatii Stellei Boccia, 24 de ani, moarta impreuna cu prietenul sau, ii vor spune adio in cursul unei ceremonii evanghelice private.