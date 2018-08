Autostrada prabusita in Italia: Cel putin 10 oameni au murit, salvatorii cauta supravietuitori (Video)

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ - Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K - Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/kUQPGDEtGg - NewsBlog breaking (@NBbreaking) August 14, 2018

New images coming from emergency officials in #Italy after a 200-meter section of a bridge collapsed there. This is near the city of #Genoa and it happened over an industrial zone. There are concerns about gas lines. pic.twitter.com/7nkEE1P1kh - Courtney Schoenemann (@CourtCBS) August 14, 2018

MAE: Autoritatile nu au notificat ca sunt romani afectati

Ziare.

com

O parte din Ponte Morandi s-a prabusit marti dimineata, scrie La Repubblica, in accident fiind implicate cel putin 10 masini, conform presei locale. Pana acum, autoritatile locale nu au anuntat niciun bilant oficial, insa serviciile de salvare italiene anunta zeci de morti, fiind citate de mai multe agentii de presa.Agentia italiana de stiri Adnkronos citeaza seful serviciului local de ambulanta, care a afirmat ca exista "zeci de morti".La fata locului se afla mai multe echipaje care au inceput operatiunile de salvare si cautare a supravietuitorilor. Potrivit ministrului italian de Interne, Matteo Salvini, la locul accidentului se afla cel putin 200 de pompieri.Pana acum, o singura persoana a fost scoasa in viata de sub daramaturi si transportata la spital cu elicopterul, transmite agentia de stiri ANSA.Podul face parte din autostrada A10 si s-a prabusit de la 100 de metri. Potrivit pompierilor, podul s-a prabusit in jurul orei locale 12:00 (13:00 - ora Romaniei).Ministrul italian de transport, Danilo Toninelli, a declarat ca cel mai probabil acest accident va fi "o imensa tragedie", noteaza BBC Podul, construit in anii '60, este cunoscut sub numele de podul Morandi. Sectiunea care s-a prabusit are sute de metri in lungime si traversa raul Polcevera. Structura s-prabusit in timpul unei ploi abundente.Podul trece pe deasupra unor centre comerciale, fabrici, locuinte, linia feroviara Genova-Milano si raul Polcevera.Tragedia are loc pe o autostrada ce leaga Italia de Franta si alte statiuni de vacanta, in ajunul Ferragosto sau Adormirea Maicii Domnului, sarbatorita in 15 august, una dintre cele mai importante sarbatori catolice. Potrivit The Telegraph , traficul a fost mai intens in zona in aceste zile, deoarece multi italieni aleg sa isi petreaca aceasta sarbatoare la mare sau la munte.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, marti, ca autoritatile italiene nu au notificat oficiul consular in legatura cu cetateni romani afectati in incident."Consulatul General al Romaniei la Torino urmareste indeaproape evenimentele legate de prabusirea unui pod rutier in orasul Genova. Oficiul consular a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate. Pana in acest moment, autoritatile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate, iar la nivelul consulatului nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest incident", au anuntat, marti, reprezentantii MAE intr-un comunicat de presa citat de Mediafax.Ministerul ofera detalii la care romanii pot cere asistenta consulara."Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale oficiului consular:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular:Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatit sa intervina, in limita competentelor legale", adauga sursa citata.