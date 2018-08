Autostrada prabusita in Italia: Un roman a fost identificat printre victime

Ziare.

com

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza marti seara ca o echipa consulara condusa de seful oficiului consular de la Torino s-a deplasat la locul incidentului si la spitalele din zona pentru a acorda asistenta consulara, iar conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman."Avand in vedere gravitatea incidentului, operatiunile complexe de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare. Echipa consulara mobila isi va continua activitatea de asistenta pe tot parcursul noptii si va mentine in permanenta legatura atat cu Celula de Criza instituita la nivelul autoritatilor locale, cat si cu unitatile medicale la care au fost transportate victimele. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiilor victimelor tragicului incident produs in Genova, soldat cu decesul a numeroase persoane, si le doreste celor raniti insanatosire grabnica (...) Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, acordand asistenta consulara necesara in astfel de situatii, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si eliberarea certificatului de deces.", afirma MAE.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste caapelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular: +39 338 756 8134.O potiune lunga a Podului Morandi de pe autostrada A10, care asigura o legatura intre Italia si Franta , s-a surpat marti, la Genova, in timpul unei furtuni, iar zeci de vehicule au cazut in gol de la peste 50 de metri inaltime.Cel mai recent bilent arata ca cel putin 35 de oameni au murit, alti 13 sunt raniti in stare grava, iar zece sunt dati disparuti.