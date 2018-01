Avalansa in Alpii italieni: O femeie si fetita ei au murit

Ziare.

Avalansa a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Malga San Valentino, situata in statiunea montana Alta Val Venosta (Haideralm) si a lovit un grup de schiori germani care se aflau in afara zonei amenajate, in nordul Italiei, relateaza publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera.O fata in varsta de 11 ani a murit, iar mama ei, in varsta de 45 de ani, a fost ranita grav si a decedat ulterior la Spitalul din Silandro (Bolzano), au declarat surse medicale.Alti sapte turisti germani au scapat nevatamati.La fata locului au fost trimise echipe de salvamontisti si agenti ai carabinierilor. Interventia elicopterului a fost dificila din cauza lipsei vizibilitatii.Autoritatile italiene avertizeaza ca riscul avalanselor este ridicat (la nivelul 3 din 5) in zona Alto Adige.