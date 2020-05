Bisericile din Italia vor relua slujbele religioase cu public din 18 mai

Ziare.

com

CEI a ajuns la un acord cu guvernul, se arata in comunicat, in cadrul caruia bisericile vor lua masuri de siguranta pentru a-i proteja pe credinciosi de pericolul raspandirii coronavirusului.Personalul bisericii va sta la intrarile lacaselor de cult pentru a se asigura ca enoriasii vor mentine distanta necesara unul de celalalt in timpul slujbelor, se precizeaza in comunicat. Cladirile bisericilor vor fi de asemenea dezinfectate.Biserica Catolica italiana a protestat vehement impotriva deciziei guvernului de la sfarsitul lunii aprilie de a intarzia reluarea slujbelor religioase cu participarea publicului, in pofida eliminarii altor restrictii impuse pentru a limita raspandirea COVID-19.Ministerul de Interne a declarat ca s-a aflat in discutii cu alte comunitati religioase din Italia cu privire la masuri similare pentru reluarea slujbelor cu public.Pandemia de COVID-19 a afectat grav Italia, unde s-au inregistrat aproape 30.000 de decese si peste 214.000 de cazuri confirmate.