Caderi masive de zapada in Italia: Avalanse si drumuri blocate (Foto&Video)

Heute kurz vor 12 Uhr wurde in Dietenheim bei Bruneck eine Stromleitung beschadigt. (Urheber des Videos leider unbekannt.) pic.twitter.com/IAJrwNO11w - Andreas Baumgartner (@bmgnrs) November 17, 2019

More severe #AcquaAlta #flooding expected in Venice today.



This follows more heavy rain & snow in northern Italy causing rivers to swell, and strong winds in the Adriatic (pictured here in Croatia yesterday) whipping up an even higher tide. pic.twitter.com/0yVj8qL8si- Matt Taylor (@MetMattTaylor) November 17, 2019

Enorme #avalancha de nieve esta manana 17 de noviembre en #Martello Italia 🇮🇹 en los Alpes italianos #avalanche

Video por 📸 Christian Gurschler via meteo-Alps

Via @StormchaserUKEU pic.twitter.com/FWqsgN4evW - Geol. Sergio Almazan (@chematierra) November 17, 2019

🌨 Impressionante valanga tra le case in Val #Martello. Gli evacuati sono 50, fortunatamente non ci sono feriti pic.twitter.com/XGci4zRB75 - Alan Conti (@fasbej) November 17, 2019

🌨 Dal Soccorso Alpino arrivano altre foto della valanga che ha colpito questa mattina il paese di #Martello pic.twitter.com/7AdsZgbRfy - Alan Conti (@fasbej) November 17, 2019

De altfel, ninsorile au dus la avalanse, iar arborii doborati de greutatea zapezii au blocat zeci de drumuri, relateaza The Weather Network.Duminica dimineata a avut loc o avalansa in regiunea Tirolul de Sud, fiind afectat in special satul Martello. Primarul satului a precizat ca nimeni nu a fost ranit, insa aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat din case si s-au adapostit intr-o sala de sport din apropiere.Autoritatile locale au transmis ca aproximativ doi metri de zapada proaspata au cazut in regiunea muntoasa, iar mass-media din Italia spun ca mai multe sate au fost complet izolate, cu zeci de drumuri de stat si provinciale blocate.Zapada abundenta a provocat, de asemenea, intreruperi de energie din cauza copacilor cazuti peste liniile electrice. Potrivit sursei citate, aproximativ 12.500 de gospodarii au ramas fara energie electrica, iar sistemul de telefonie a fost si el partial oprit.150 de pompieri si voluntari incearca sa gestioneze situatia, raspunzand la "sute" de apeluri de urgenta de pana acum.Autoritatile locale au emis avertizari de cod rosu si atrag atentia ca noi avalanse sunt asteptate in orele urmatoare.