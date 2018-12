Cel putin 6 oameni au murit si peste 100 au fost raniti intr-un club din Italia

Ziare.

Conform primelor informatii furnizate de BBC, dar neconfirmate de autoritati, sute de persoane au incercat sa paraseasca incinta clubului dupa ce un individ a folosit spray cu piper in interior.Incidentul a avut loc in clubul Lanterna Azzurra din orasul Corinaldo, situat in apropierea orasului Ancona. Majoritatea victimelor au suferit rani prin strivire.Incidentul a avut loc in jurul orei locale 1:00 (2:00, ora Romaniei) . Victimele au fost transportate la spitalele din Ancona si Senigallia.Clubul era gazda unui concert al rapperului italian Sfera Ebbasta.