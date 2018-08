Cel putin opt turisti au murit din cauza unui torent produs in Italia

Ziare.

Patru barbati si patru femei au murit dupa ce nivelul raului Raganello a crescut brusc luni, din cauza ploilor abundente, in zona Civita di Castrovillari (provincia Cosenza, regiunea Calabria), au declarat surse din cadrul echipelor de interventie.Zeci de turisti au fost surprinsi de torent in Canionul Raganello din Parcul natural Pollino.Cinci persoane sunt spitalizate in urma incidentului, iar alte 18 au fost salvate.Autoritatile italiene nu stiu exact cate persoane se aflau in canion in momentul cresterii nivelului apei. Echipele de interventie continua cautarile in canion.