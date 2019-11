Complot pentru formarea unui nou partid nazist, dejucat in Italia

Ziare.

La investigatia care a inceput in urma cu doi ani au participat politisti din 16 localitati si orase, din insula mediteraneana Sicilia pana in Alpii din nordul Italiei, transmite Reuters.Investigatia a scos la iveala "o arie uriasa si variata de subiecte, persoane din locuri diferite, unite de acelasi fanatism ideologic si dornice sa creeze o miscare deschisa pro-nazista, xenofoba si anti-semita", potrivit unui comunicat al politiei.Politia nu a precizat cate persoane s-au alaturat miscarii sau cate arestari au avut loc. In Italia, "apararea fascismului" si eforturile de refacere a partidelor fasciste sunt ilegale.Noul partid se numea Partidul National Socialist Italian al Muncitorilor, iar politia a prezentat zvastici si imagini ale lui Adolf Hitler, confiscate in timpul perchezitiilor efectuate la 19 proprietati. De asemenea, a mai fost descoperit un numar mare de arme, intre care pistoale, arme de vanatoare si arbalete.Grupul a creat legaturi cu grupuri extremiste din strainatate, inclusiv din Portugalia, Marea Britanie si Franta.In luna iulie, politia a descoperit un numar urias de arme, intre care rachete aer-aer, apartinand unor extremisti de dreapta, in timp ce in noiembrie doi barbati legati de un alt grup de simpatizanti nazisti au fost arestati sub suspiciunea ca planificau un atac asupra unei moschei.