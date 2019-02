Constructia unei noi linii de metrou in Roma e blocata de 10 ani din cauza bogatiei arheologice

Ziare.

Avantajul este ca statiile de metrou expun bogatiile descoperite si devin adevarate muzee deschise tuturor.Deasupra santierului liniei C de metrou roman, o bazilica este protejata de intarituri metalice pentru a evita ca vibratiile sa nu provoace prabusirea sa. Dar lucrarile care au loc de-a lungul orasului permit scoaterea la iveala a unui numar mare de piese de arheologie. Astfel, la doi pasi de Colosseum, muncitorii au descoperit un trotuar roman intact, potrivit site-ului franceinfo.fr.Bogatia subsolului roman intarzie mult lucrarile si pe cea a noii linii de metrou. Intarzierea de 10 ani are drept consecinta un buget multiplicat cu 25, ajungand la 3,7 miliarde de euro.Cei care folosesc linia C, partea deja data in exploatare, pot admira pe peron un adevarat muzeu. In statia San Giovanni sunt expuse deja marelui public descoperirile facute in urma sapaturilor.