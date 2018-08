Continua sa creasca numarul mortilor dupa prabusirea autostrazii din Italia

Ziare.

com

Potrivit agentiei de presa ANSA, pompierii au descoperit trupurile unei fetite de noua ani si ale parintilor ei intr-un vehicul "complet strivit".ANSA a precizat ca noul bilant este neoficial, intrucat noile victime nu au fost in mod oficial identificate.Prefectura din Genova a transmis ca nu poate momentan confirma informatiile din presa privind faptul ca nu ar mai exista persoane disparute in urma tragediei de marti, relateaza agentia The Associated Press.Ruperea unui cablu de otel probabil a cauzat prabusirea segmentului suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova , afirma un membru al Comisiei de ancheta, citat de site-ul cotidianului La Repubblica.Ziua de sambata a fost declarata zi de doliu national, in contextul in care la Genova sunt programate ceremonii funerare publice pentru unele dintre victime.Insa familiile unora dintre victime au decis sa nu participe la ceremonii in semn de manie fata de modul in care autoritatile italiene au gestionat incidentul, relateaza agentia Dpa.