Copiii italieni trebuie sa prezinte dovada ca au fost vaccinati pentru a putea merge la scoala

Solicitarea are loc dupa luni de dezbateri la nivel national in legatura cu Legea privind vaccinarea obligatorie.Parintii risca sa fie amendati cu pana la 500 de euro daca isi trimit la scoala copiii nevaccinati, iar copiilor sub sase ani li se poate refuza inscrierea la scoala.Noua lege a aparut pe fondul unei cresteri a numarului de cazuri de rujeola, insa oficialii italieni afirma ca ratele de vaccinare s-au imbunatatit de la introducerea noilor prevederi.In baza asa-numitei legi Lorenzin - denumita dupa fostul ministru al Sanatatii care a introdus noua legislatie - copiii trebuie sa primeasca o serie de imunizari obligatorii inainte de a merge la scoala. Este vorba despre vaccinarile pentru varicela, poliomielita, rujeola, oreion si rubeola.Copiii cu varsta sub sase ani vor fi exclusi din cresa si gradinita daca nu se face dovada vaccinarii lor.Copiilor cu varste intre sase si 16 ani nu li se poate interzice sa mearga la scoala, dar parintii risca sa fie amendati daca acestia nu sunt vaccinati in mod corespunzator.Data limita pentru a prezenta dovada ca au fost vaccinati a fost stabilita pentru 10 martie dupa o amanare anterioara, insa avand in vedere ca termenul limita a cazut in week-end, acesta a fost stabilit pentru luni - 11 martie."Acum toata lumea a avut timp sa indeplineasca conditiile", a declarat pentru ziarul "La Repubblica" ministrul sanatatii, Giulia Grillo, care a rezistat presiunii politice din partea vicepremierului Matteo Salvini de a prelungi termenul limita."Regulile sunt acum simple: Fara vaccin, fara scoala", a mai spus ministrul italian.