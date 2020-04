Coronavirus: Cel mai redus numar de decese in ultima luna in Italia, dar cresc noile cazuri

LIVE

Ziare.

com

, cel mai ridicat pe plan mondial dupa SUA, in timp ce numarul cazurilor confirmate urca la 192.994, al treilea cel mai mare dupa SUA si Spania, dintre care 60.498 au fost declarate vindecate, informeaza Reuters.Numarul cazurilor de COVID-19 active in Italia a scazut usor pentru a cincea zi consecutiv, fiind vineri de 106.527, fata de 106.848 in ziua anterioara, scaderea continuand si pentru pacientii aflati la terapie intensiva, 2.267 vineri, fata de 2.173 joi.Conform Protectiei Civile italiene, pana vineri 1,148 de milioane din cei aproximativ 60 de milioane de cetateni italieni au fost testati pentru COVID-19.