Coronavirus in Italia: A scazut numarul internarilor, dar au murit 570 de oameni. Peste 30.000 de persoane vindecate

Decesele sunt inca multe raportate intr-o zi, 570, potrivit Protectiei Civile, scrie La Repubblica.Vineri, erau internate la Terapie Intensiva 3.497 de persone, cu 108 mai putine decat joi. Cu simptome, au fost internati 28.242 de oameni, cu 157 mai putini decat in ziua precedenta.Ramane insa mare numarul mortilor. In ultimele 24 de ore au murit 570 de persoane (joi au fost 542), totalul ajungand la 18.849.Persoanele vindecate sunt in total 30.455, o crestere cu 1.985 de persoane intr-o zi (joi au fost declarate vindecate 2.099 de persoane).Numarul total al celor care au contractat virusul in Italia de la inceputul epidemiei este de 147.577 (3.951 de noi infectati in ultimele 24 de ore, joi au fost 3.836) dar testele facute vineri sunt 53.495.