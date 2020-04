Coronavirus in Italia: Numarul de noi cazuri continua sa scada, 482 de morti in ultimele 24 de ore

Ziare.

com

La Terapia Intensiva se afla sambata 2.733 de persoane, cu 79 mai putine fata de vineri. Inca sunt internati cu simptome 25.007 de oameni, cu 779 mai putini in comparatie cu ziua precedenta , noteaza La Repubblica., in comparatie cu vineri, cand au fost 575 de victime, totalul deceselor ajungand la 23.227.Persoane vindecate sunt 44.927, o crestere in 24 de ore cu 2.200. Vineri, au fost declarate vindecate 2.563 de persoane.Numarul celor bolnavi de Covid-19 este de 107.771, cu 809 mai multi decat vineri.Noile cazuri raportate in ultimele 24 de ore au fost 3.491, fata de 3.493 cu o zi inainte.Sambata au fost efectuate 61.725 de teste (ieri au fost 65.705).De la inceputul epidemiei in Italia au contractat virusul 175.925 de persoane.