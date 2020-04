Coronavirus in Italia: Numarul deceselor a crescut fata de ieri. Sunt peste 4.200 de cazuri noi de infectare

Sursa: worldometers.info

In total, in Italia sunt 143.626 de cazuri de infectare cu COVID- 19, iar numarul total al deceselor a ajuns la 18.279.Din pacate, datele de joi sunt in crestere in ce priveste numarul de persoane infectate si decedate. Astfel, miercuri au fost raportate 3.836 de cazuri noi si 542 de decese.Potrivit worldometers.info, numarul persoanelor vindecate a ajuns la 28,470 de persoane.Conform sursei citate, 27 martie a fost ziua in care au murit cele mai multe persoane in Italia, unu numar de 969, iar de atunci cifrele sunt in scadere.