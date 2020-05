Coronavirusul, in regres in Italia si Franta: Numarul cazurilor de infectare si al deceselor este in scadere

Sursa: www.worldometers.info

Bilant in scadere si in Franta

Analiza mondiala: 274.617 de persoane au decedat

Datele noului buletin informativ al Protectiei Civile italiene arata o scadere a numarului persoanelor internate. La Terapie intensiva se aflau sambata 1.034 de persoane, cu 134 mai putine fata de vineri.Sunt inca internati cu simptome 13.834 de oameni, cu 802 mai putin fata de ziua precedenta. In izolare, la domiciliu, se afla 69.974 persoane (in minus cu 2.183 fata de vineri).In ultimele 24 de ore au murit 194 de persoane, vineri fiind declarati 243 de morti, bilantul total fiind de 30.395. Persoane vindecate sunt 103.031, o crestere in 24 de ore cu 4.008 (vineri au fost declarati vindecati 2.747 de oameni).Au fost efectuate 69.171 de teste, in comparatie cu vineri - 63.775. Numarul total al persoanelor care au contractat virusul in Italia de la inceputul epidemiei este de 218.268.Epidemia de coronavirus a cauzat moartea a 80 de persoane in 24 de ore in Franta, cel mai mic numar raportat zilnic de la inceputul lunii aprilie, totalul deceselor fiind de 26.310 de la 1 martie, a indicat sambata Directia Generala de Sanatate intr-un comunicat.Potrivit AFP, presiunea pe serviciile de Terapie intensiva continua sa se relaxeze, cu 38 de noi cazuri grave la ATI. Raman internate 22.614 de persoane, sambata seara. 2.812 pacienti se afla in stare grava.16.573 de persoane au murit in spitale si 9.737 in Ehpad si alte unitati medico-sociale de la 1 martie. In total, 138.854 de cazuri au fost confirmate in Franta de la 1 martie si 56.038 de persoane considerate vindecate au fost externate de la inceputul epidemiei.Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 274.617 persoane in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP care citeaza surse oficiale sambata.Mai mult de 3.946.130 de cazuri de contaminare au fost oficial diagnosticate in 195 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei. Acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta decat o parte din numarul real al contaminarilor, un mare numar de tari nu testeaza decat cazurile care necesita spitalizare. Printre aceste cazuri, cel putin 1.293.700 sunt in prezent considerate vindecate.Cea mai afectata tara, SUA, a raportat 77.180 de decese pentru 1.283.929 de cazuri. Dupa Statele Unite, cele mai afectate tari sunt Regatul Unit cu 31.241 de morti pentru 211.364 de cazuri, Italia cu 30.201 de morti pentru 217.185 de cazuri, Spania cu 26.478 de decese pentru 223.578 de cazuri si Franta cu 26.230 de victime la 176.079 de cazuri.Europa totaliza sambata dimineata 154.144 de decese la 1.696.696 de cazuri, Statele Unite si Canada 81.858 de morti la 1.350.363 de cazuri, America latina si Caraibe - 18.651 de decese la 339.771 de cazuri, Asia - 10.238 decese la 279.180 de cazuri, Orientul Mijlociu - 7.471 decese la 214.173 de cazuri, Africa - 2.130 decese pentru 57.689 de cazuri si Oceania - 125 de decese la 8.261 de cazuri.