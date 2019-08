Criza in Italia: Salvini arunca in aer coalitia extremei drepte cu populistii din M5S

Alegeri in octombrie?

Anuntul brutal al liderului extremei drepte l-a luat prin surprindere pe deja fostul sau aliat Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele (M5S, antisistem), relateaza AFP."Sa mergem imediat in Parlament, pentru a lua act ca nu mai exista o majoritate (...) si sa le redam rapid cuvantul alegatorilor", a cerut Matteo Salvini, joi seara, intr-un comunicat.Dupa aceea, practic el si-a lansat campania electorala intr-un miting la Pescara (centru)."Ni se spune ca nu putem reduce impozitele. Vom dovedi, daca ne dati forta sa o facem, ca este posibil sa reducem impozitele muncitorilor italieni", a tunat el in fata simpatizantilor sai.Aceasta decizie neasteptata a lui Matteo Salvini a provocat furia sefului Guvernului Giuseppe Conte si a celuilalt vicepremier, Luigi Di Maio.Conte a apreciat ca Matteo Salvini trebuie "sa explice si sa justifice" in fata poporului italian decizia de a pune capat unei coalitii aflate la putere, avand in vedere faptul ca Liga practic a obtinut tot ceea ce voia.Di Maio l-a acuzat, la randul sau, pe Salvini ca neglijeaza interesele tarii, din cauza sondajelor care-i sunt favorabile.Criza din coalitie a fost declansata de ultimul vot din sesiunea parlamentara, miercuri, cu privire la linia feroviara de mare viteza (TGV) Lyon-Torino.M5S s-a trezit votand singura in favoarea unei motiuni impotriva legaturii franco-italiene de mare viteza, in timp ce Liga a sustinut doua motiuni ale Opozitiei in favoarea proiectului.Potrivit presei italiene, Liga vrea ca alegerile legislative sa aiba loc in a doua jumatate a lui octombrie si evoca duminicile - 13, 20 si 27.Indiferent care va fi data, Liga intra in campanie de pe o pozitie de forta, in contextul in care este creditata in sondaje cu 36-38% din intentiile de vot, eventual un scor si mai mare, care-i permite sa guverneze aproape singura sau cu sprijinul pe care deja il are al Partidului Fratelli d'Italia (post-fascist).M5S este creditata in schimb cu 17% din intentiile de vot.Marea necunoscuta ramane reactia sefului statului Sergio Mattarella, singurul care poate dizolva Parlamentul, in urma consultarii cu presedintii celor doua Camere si principalii lideri politici, inainte de a convoca scrutinul.Insa este notoriu faptul ca Mattarella se opune unor alegeri in toamna, avand in vedere ca septembrie-octombrie este perioada in care Guvernul trebuie sa pregateasca bugetul pe anul urmator, sa-l discute cu Bruxelles-ul si sa-l prezinte Parlamentului in vederea adoptarii.Un guvern in exercitiu - care doar expediaza afaceri curente - nu ar avea greutatea necesara sa negocieze cu Bruxelles-ul, iar aceasta situatie ar putea dauna Italiei pe piete.Potrivit agentiei AGI, Senatul s-ar putea reuni la 20 august pentru a oficializa caderea Guvernului, iar Parlamentul ar putea fi dizolvat cateva zile mai tarziu. Noi alegeri ar putea fi convocate in termen de 50-70 de zile, potrivit Constitutiei italiene.