Berlusconi ar putea conduce din umbra Italia, cum face si Dragnea in Romania. De ce, totusi, Bruxelles-ul il prefera

Patidul anti-sistem M5S, in fruntea intentiilor de vot pe partide

Stanga divizata

Unde intervin rusii

Ipoteza unui guvern de tranzitie

Miza este esentiala

Mesaje de sustinere

In acest context, publicatia aminteste de liderul PSD Liviu Dragnea , care tocmai si-a numit la Bucuresti al treilea prim-ministru.La fel ca Liviu Dragnea, Silvio Berlusconi nu poate ocupa o functie in guvern din cauza unei condamnari, aminteste cotidianul.Exemplul de origine ramane, spun jurnalistii britanici, chiar Vladimir Putin , in vremea in care conducea Rusia din pozitia de prim-ministru, Dimitri Medvedev fiind un presedinte controlat de el."In Romania, o condamnare pentru fraude electorale nu ii permite lui Liviu Dragnea, care conduce partidul de guvernare sa ocupe functia. El a numit insa mai multi prim-ministri stersi, in timp ce isi incurajeaza partidul sa lupte impotriva statului paralel, inclusiv impotriva Directiei Anticoruptie", mai scrie The Economist.Cotidianul aminteste si de Viorica Dancila , al cincilea premier in doi ani, asa cum remarcase de la Bruxelles si Jean Claude Juncker. Pe acest tipar, premierul lui Berlusconi ar putea fi Antonio Tajani ,acum presedinte al Parlamentului European, dar care a acceptat sa candideze pe listele partidului Forza Italia.In mod paradoxal insa, Bruxelles-ul ar prefera pentru Italia o alianta care include si extrema dreapta, desi aceasta nu pare straina de influentele propagandei rusesti, decat un partid anti-sistem care propune o noua forma de democratie directa., scrie Les Echos, intr-un amplu dosar dedicat alegerilor din Italia Problema nu e doar ca italienii nu stiu la ce sa se astepte dupa alegerile legislative, unde institutele de sondare nu pot indica un invingator clar, in conditiile in care o treime din alegatori se declara indecisi, ci spectrul tot mai amenintator al unei situatii in care este imposibil sa se formeze un guvern stabil. Rezultatul alegerilor ar putea duce, asa cum avertiza si Jean-Claude Juncker, la un "guvern ne-operational".Scenariul cel mai probabil este cel in care nu se va obtine o majoritate clara. Coalitia de centru dreapta formata din Forza Italia, formatiunea de dreapta berlusconiana care este din ce in ce mai putin moderata, Liga Nordului, care are drept model Frontul National Francez, si din partidul neofascist Fratelli d'Italia este creditata, conform sondajelor, cu aproximativ 38% din voturi.Daca ar atinge pragul de 40%, necesar pentru a obtine in final o majoritate matematica a locurilor din Parlament, aceasta coalitie ar putea incerca sa formeze guvernul, dar ar fi unul fragil, pentru ca in realitate programele partidelor din colitie sunt foarte greu de reconciliat. Liga lui Matteo Salvini si Forza Italia a lui Silvio Berlusconi au viziuni foarte diferite in privinta Europei sau a politicilor economice. Chiar daca acum par capabile sa castige puterea, ele risca sa nu poata sa o exercite pentru prea mult timp.Titlul de cea mai mare formatiune politica, dupa voturile pe partide, ar putea reveni insa Miscarii 5 Stele, care ar avea circa 30% din intentiile de vot. Propunerea pe care aceasta a lansat-o, de a forma un executiv minoritar, invitand alte forte politice sa-i sustina platforma guvernamentala, nu are nicio sansa sa se realizeze.Refuzul sau de a face orice fel de alianta o va condamna probabil sa ajunga in opozitie, iar apoi sa faca fata tensiunilor interne.Potrivit platformei-program a acestui partid, democratia reprezentativa si-a atins limitele si e mult mai utila o democratie directa, exercitata prin intermediul internetului.In ceea ce priveste stanga, divizata intre o factiune radicala ultra-minoritara si Partidul Democrat (PD), ultimele sondaje ii prevad un esec rasunator. PD, partidul lui Matteo Renzi, mizeaza pe aspectele complexe ale legii electorale, precum si pe un reviriment al unei minoritati silentioase. O serie de cifre economice pozitive publicate joi par a veni in ajutorul actualei majoritati: deficitul public este la nivelul cel mai scazut din ultimii 10 ani (1,9% din PIB la sfarsitul lui 2017), cresterea economica (1,5%) este cea mai mare din ultimii sapte ani. O analiza facuta de cotidianul El Pais asupra retelelor sociale arata cum a incurajat Kremlinul un discurs xenofob.Masina de propaganda ruseasca s-a concentrat pe Italia in ultimele lumi, instrumentand o campanile de dezinformare asupra situatiei imigrantilor, pentru a da astfel o mana de ajuto partidelor radicale.Astfel, dupa cea analizat 1.055.774 de postari de la 98.191 de utilizatori social media, a descoperit ca o retea de activisti anti-imigranti a distribuit link-uri care contineau preponderant stiri publicate de Sputnik.Dintre toate sursele media straine care fucntioneaza in Italia, Sputnik a fost a doua cea mai influenta, dupa versiunea italiana a lui The Huffington Post.De altminteri, Putin si Berlusconi sunt vechi amici. In 2017, cand liderul de la Moscova isi sarbatorea aniversarea de 65 de ani, Berlusconi i-a trimis un cadou care va ramane in istorie, o lenjerie de pat imprimata o imagine in care cei doi lideri dau mana.Toate partidele refuza pentru moment ipoteza unei "mari coalitii" pe model german, spunand ca prefera mai degraba sa ii cheme pe italieni din nou la urne in cel mai scurt timp. Numai ca aceasta presupune adoptarea unei noi legi electorale, iar asta este o iluzie. Asadar un guvern de "uniune nationala" sau de "tranzitie" care sa cuprinda fortelele politice "responsabile" poate fi totusi avut in vedere. Presedintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella, are spatiu de manevra, la nevoie, conform constitutiei. El a spus ca finalul actualei legislaturi va lasa o "pagina alba deschisa". Va fi randul sau sa descifreze ce au vrut italienii sa scrie pe aceasta pagina la alegerile de duminica.Nu se poate face comparatie nici cu ingrijorarea care a insotit referendumul italian din decembrie 2016, in care s-a jucat soarta primului ministru de atunci, Matteo Renzi. Vremurile s-au schimbat, conjunctura economica este mai buna, in plus au aparut motive, precum alegerea lui ' Emmanuel Macron ca presedinte al Frantei, care au linistit apele pe tema supravietuirii imediate a Uniunii Europene.Cu toate acestea, miza pusa in joc este, din nou, una de importanta capitala pentru Uniune. Nu doar pentru ca dezbaterea asupra Europei a fost o tema cheie a campaniei electorale, intr-o tara cu uneuroscepticism in crestere, dar si pentru ca acum, in situatia cand, iata, Germania reuseste cu greutate sa aiba o coalitie de guvernare operationala, Uniunea Europeana nu-si poate permite ca a treia economie ca dimensiune sa basculeze in tabara tarilor neguvernabile."Imi doresc ca Italia sa poata avea dupa 4 martie un guvern care sa poata guverna", a declaratJean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene.Europenii au fost asadar tentati sa incerce sa incline balanta. Acelasi Jean-Claude Juncker a starnit un val de indignare in Italia, fiind acuzat de incercarea de influentare a alegatorilor, cand si-a manifestat ingrijorarea fata de scenariul in care "pietele financiare ar putea avea un recul puternic in cea de-a doua saptamana din martie", facand referire explicita la riscurile alegerilor din Italia.Mesajele de sustinere adresate partidelor italiene proeuropene s-au inmultit in ultima perioada, chiar si cu pretul de a-i intinde covorul rosu lui Silvio Berlusconi, primit cu mare pompa la Bruxelles de familia sa politica, Partidul Popular European - deci si de catre Jean-Claude Juncker. Acelasi personaj pe care europenii il vedeau iesit din scena, iata ca revine acum ca principala bariera impotriva ascensiunii Miscarii Cinci Stele, deschis anti-europeana.In ceea ce-l priveste pe Paolo Gentiloni, actualul prim-ministru italian, acesta a avut parte de un tratament special in timpul ultimului summit european, desfasurat in februarie la Bruxelles, unde a pozat in fata camerelor de luat vederi, in compania lui Emmanuel Macron si a Angelei Merkel, toti zambind increzatori.