Cum profita mafia italiana de pandemia de coronavirus

Ziare.

com

Intr-un material publicat de CNN , oficiali italieni au afirmat, sub protectia anonimatului, ca mafia din aceasta tara profita deja, in special in zonele din sud.Ei le ofera ajutoare celor din cartierele sarace, imprumuturi oamenilor de afaceri care sunt in pragul falimentului si planuiesc sa "sifoneze" miliarde de euro care vor fi oferite drept ajutor, conform oficialilor italieni citati de CNN.Apoi, Franco Gabrielli, seful politiei din Italia, a declarat ca organizatiile mafiei sunt implicate inca in multe activitati care nu au fost blocate de restrictii, cum ar fi industriile agricole, alimentare, furnizare de medicamente si echipamente medicale si transport rutier.In plus, italienii se mai tem ca mafia poate profita de faptul ca are sume mari in numerar si sa preia controlul asupra a noi companii, in conditiile in care poate cere mai putine garantii decat bancile.Nicola Gratteri, seful parchetului public din Catanzaro, a afirmat ca cele mai expuse in acest sens sunt restaurantele si hotelurile.De altfel, italienii isi amintesc ca mafia italiana a profitat din plin si de criza financiara din 2008. Spre exemplu, estimarile au aratat ca mafia italiana avea lichiditati in valoare de 65 de miliarde de euro in 2012.Pe de alta parte, cea mai puternica retea mafiota din Italia, 'Ndragheta, aflata in Calabria, ar controla 80% din piata de cocaina din Europa.Chiar daca pandemia a facut ca distributia drogurilor sa fie mai dificila, mafiotii ar profita de faptul ca in porturi si aeroporturi sunt mai putini agenti de securitate si controalele sunt mai lejere.C.S.